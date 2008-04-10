Експерт вважає, що опоненти Черновецького використовують адмінресурс

Головні опоненти мера столиці Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО використовують адмінресурс вищого рівня, при цьому центром тиску поступово стає Кабінет міністрів, який, схоже, перетворюється на виборчий штаб БЮТ, заявляє експерт Центру дослідження проблем громадянського суспільства Олександр ЯРОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, він нагадав журналістам, що до Київської міської територіальної виборчої комісії надійшло вже близько 120 заявок на реєстрацію кандидатами у мери Києва.

Серед кандидатів є дві особи з прізвищем ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, у тому числі нинішній мер Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ. "Крім того, у списку є також три особи на прізвище ОМЕЛЬЧЕНКО, один з яких – колишній мер Олександр ОМЕЛЬЧЕНКО”, - зауважив експерт.

З цього він зробив висновок, що, „схоже, ці вибори пройдуть під знаком клонів. Сама ситуація з висуванням двійників – давно „обкатаний” і відомий прийом. Із допомогою внесення в списки „клонів” відбувається відтягування у конкурентів частину голосів виборців”.

„Але це не єдина технологія, що застосовується на перевиборах Київського міського голови, - наголосив О.ЯРОШЕНКО. - Складається враження, що головні опоненти діючого мера, використовують адмінресурс вищого рівня. При цьому центром тиску поступово стає Кабінет міністрів, який, схоже, перетворюється на виборчий штаб БЮТ”.

Як приклад експерт нагадав і засідання Кабміну з київського земельного питання, і наказ Держказначейству блокувати доплати киянам з міської казни. „Та й саме рішення про дострокові вибори мера, прийняте у Верховній Раді, по суті є тиском на владу Києва”, - додав О.ЯРОШЕНКО.