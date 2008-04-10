Ющенко вітає ратифікацію протоколу про вступ України до СОТ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вітає ратифікацію Верховною Радою протоколу про вступ до Світової організації торгівлі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЮЩЕНКО сказав сьогодні журналістам у Каїрі.

"Сьогодні парламент ратифікував протокол, який дає можливість формально вступити до СОТ. Таким чином, від сьогодні Україна пройшла всі формальні процедури для отримання статусу країни, що приєдналася до СОТ", - сказав Президент.

В.ЮЩЕНКО вітає, що за ратифікацію протоколу проголосували більшість депутатів – 411. Він побажав ВР "такої ж єдності і при голосуванні з інших питань".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 10 квітня, Верховна Рада ратифікувала протокол про вступ України до Світової організації торгівлі.

За ухвалення відповідного закону проголосували 411 народних депутатів із 449, зареєстрованих у сесійному залі. Зокрема, прийняття закону підтримали депутати з фракції НУ-НС - 72, БЮТ - 155, Блоку Литвина – 20, Партії регіонів - 164. Не голосували депутати від КПУ.

Членство України в СОТ передбачає сплату щорічного членського внеску. Розмір щорічного внеску країни-члена до бюджету СОТ визначається на основі методичних рекомендацій Комітету з питань бюджету, фінансування та управління СОТ і залежить від обсягу зовнішньої торгівлі країни. Окрім щорічного внеску, Україна також має зробити одноразовий внесок до робочого фонду СОТ.

Парламент також доручив впродовж місяця Кабінету міністрів затвердити план дій для адаптації української економіки до норм СОТ.