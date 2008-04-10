У НУ-НС стверджують, що депутати від БЮТ скуповують землю в Київській області

Група народних депутатів від БЮТ, до якої входять Богдан ГУБСЬКИЙ, Ігор САВЧЕНКО, Костянтин БОНДАРЄВ та Сергій ОСИКА, займаються масовим скуповуванням і взяттям в оренду на тривалі терміни великих земельних площ сільськогосподарського призначення на Київщині.

Про це у своєму депутатському зверненні до Президента України Віктора ЮЩЕНКА стверджує народний депутат від блоку “Наша Україна - Народна самооборона” Леся ОРОБЕЦЬ (текст звернення має у своєму розпорядженні агентство УНІАН).

Зокрема, у зверненні Л.ОРОБЕЦЬ просить Президента втрутитися у ситуацію, “яка загрожує значними втратами для держави і громадян України”, для чого дати доручення Службі безпеки України та Генеральній прокураторі провести розслідування зазначених фактів і надати їм правову оцінку.

У зверненні до Президента, посилаючись на “повідомлені” їй факти, Л.ОРОБЕЦЬ стверджує, що названі нею депутати від БЮТ “здійснюють масове скуповування або взяття в оренду на тривалі терміни великих земельних площ сільськогосподарського призначення. Насамперед, це стосується Бородянського, Броварського, Вишгородського, Іванівського, Васильківського та Києво-Святошинського районів Київської області”.

При цьому Л.ОРОБЕЦЬ стверджує, що “у незаконних діях активно використовується владний ресурс Блоку Ю.ТИМОШЕНКО”, зокрема фракції БЮТ у місцевих радах Київської області, “підконтрольне” комунальне підприємство “Київський обласний інститут землеустрою”, а також – “підконтрольні БЮТу” суди Київської області.

Л.ОРОБЕЦЬ наводить у своєму зверненні одинадцять красномовних, на її думку, фактів, що свідчать про небезпечну тенденцію. Зокрема, вона пише про викуп у жителів Васильківського району земельних ділянок (паїв) площею близько 130 га в районі проходження Великої кільцевої дороги та оформлення їх на “підконтрольні” депутатам від БЮТ суб`єкти підприємницької діяльності - ТОВ „Алакор Іновейшн", ТОВ „Лімаксо Іновейшн" і ТОВ „Маказин сорт".

Л.ОРОБЕЦЬ також пише про отримання Б.ГУБСЬКИМ під контроль 80 га землі у районі будівництва мосту через Дніпро у рамках проекту будівництва Великої кільцевої дороги (земля належала Канівському рибоводному господарству); про надання в 2007 р. підставним особам “в інтересах” народних депутатів від БЮТ земельної ділянки лісового фонду загальною площею 70 га в Обухівському районі Київської області; про скупку протягом 2006-2007 рр. земельних ділянок в с. Княжичі та с. Зазим`я Броварського району “фізичними особами, підконтрольними депутату Броварської міської ради ПІДДУБНИКУ С.В. та Б.ГУБСЬКОМУ, в обхід мораторію на відчуження земельних ділянок (паїв) сільськогосподарського виробництва площею близько 1500 га з використанням судових рішень Бориспільського суду” тощо.

Крім того, депутат наводить ряд інших прикладів, які, за її переконанням, свідчать про “намагання отримати в оренду земельні ділянки на тривалий термін на підконтрольні комерційні структури” та про дії, пов’язані з “використанням тіньових схем”, для скупки паїв у селян.

Також Л.ОРОБЕЦЬ заявляє про “заходи щодо розстановки підконтрольних їм людей на керівні посади районних Управлінь земельних ресурсів та відділів Державного земельного кадастру, які здійснюють контроль та погодження виділення земельних ділянок на території Київської області”.

У цьому контексті Л.ОРОБЕЦЬ просить Президента терміново втрутитись в ситуацію.