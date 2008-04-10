Україна стане 152-ою, якщо обжене Кабо-Верде

Повноправним членом Світової організації торгівлі Україна зможе стати через 30 днів після отримання Генеральною радою СОТ ноти Міністерства закордонних справ України про ратифікацію протоколу про вступ України до цієї організації.

Про це УНІАН повідомив заступник міністра економіки Валерій П’ЯТНИЦКИЙ.

«Зараз, після ратифікації протоколу, закон має бути підписаний головою Верховної Ради, Президентом, і МЗС має проінформувати нотою СОТ про ратифікацію протоколу. Після цього можна відлічувати 30 днів, після яких Україна стане повноправним членом СОТ», - сказав В.П’ЯТНИЦЬКИЙ.

Він також повідомив, що всі 10 законів, які Україна мала прийняти разом з ратифікацією протоколу, повинні бути прийняті до закінчення цього 30-денного терміну. «Інакше може виникнути конфлікт – порушення міжнародного договору. Але я думаю, що всі законопроекти будуть прийняті найближчим часом», - підкреслив В.П’ЯТНИЦЬКИЙ.

Таким чином, за його словами, Україна, якщо завершить процедуру раніше Кабо-Верде, стане 152-м членом СОТ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 10 квітня, Верховна Рада ратифікувала протокол про вступ України до СОТ і прийняла 7 із 10-ти законів, які мала прийняти в пакеті з ратифікацією протоколу.