Тимошенко звинуватила заступника Балоги у сприянні Черновецькому

Лідер БЮТ, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО звинувачує заступника керівника Секретаріату Президента Ігоря ПУКШИНА у супроводі судових позовів мера Києва Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО про неприпустимість проведення дострокових виборів Київського міського голови і Київської міськради.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні під час свого виступу на конференції міської організації БЮТ з формування виборчого списку для участі в дострокових виборах у Києві.

«Найголовніше, що ці позови про неприпустимість дострокових виборів у Києві захищає одна з приватних компаній, якою володіє ПУКШИН. Це що? Це нормальна політична поведінка? Або нормальне виконання зобов`язань перед Києвом? Це не просто подвійні стандарти. Це вплив на правосуддя з використанням достатньо потужного адміністративного ресурсу, щоб зберегти корупцію в Києві», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер БЮТ також стверджує, що під час розгляду в Конституційному Суді справи про конституційність положень закону про імперативний мандат на суддів КС здійснювався колосальний тиск. «Це є, на жаль, реальністю. Тиск на Конституційний Суд здійснювали люди, не чужі для демократичної коаліції», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.