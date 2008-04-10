Тимошенко не бачить іншого єдиного кандидата, крім Турчинова

Лідер БЮТ, прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО пропонує блоку «Наша Україна – Народна самооборона» підтримати першого віце-прем`єр-міністра Олександра ТУРЧИНОВА як єдиного кандидата на посаду мера Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні під час свого виступу на конференції міської організації БЮТ з формування виборчого списку для участі в дострокових виборах у Києві.

«Ми підтримуємо ідею єдиного кандидата та готові до того, щоб демократичні сили об`єдналися. Саме тому ми пропонуємо кандидатуру ТУРЧИНОВА. Інших кандидатів від демократичної коаліції ми не бачимо», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер БЮТ наголосила, що з великою повагою ставиться до братів КЛИЧКІВ, але вважає, що їхнього досвіду недостатньо для того, щоб претендувати на посаду мера Києва. «Вони гідні, красиві, ми всі будемо ними пишатися. Але господарська та політична робота відрізняється від того, що вони робили. Потрібно набути чималого досвіду політичної діяльності кандидатові КЛИЧКОВІ, щоб він міг нормально й ефективно керувати столицею», - пояснила вона.

Тим часом Ю.ТИМОШЕНКО впевнена, що навіть якщо БЮТ і НУ-НС не домовляться про підтримку єдиного кандидата О.ТУРЧИНОВА, по завершенні виборів ці політичні сили зможуть сформувати в Київраді коаліційну більшість. «Ми обов`язково разом створимо більшість, і ми обов`язково дамо можливість КЛИЧКОВІ набрати бали для професійної політичної роботи. Не можна без досвіду ставати на таку посаду, як мер столиці України», - переконана лідер БЮТ.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО заявила про те, що не розглядає Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, який раніше працював у складі блоку «Наша Україна», потенційною кандидатурою на посаду мера як єдиного кандидата від демократичних сил. «Якщо в таких кандидатів, як ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, в інтелектуальному і духовному центрі держави є шанси на перемогу, про що зараз багато говорять, то тоді ми всі та країна жодних шансів не має», - додала вона.

Лідер БЮТ упевнена, що О.ТУРЧИНОВ зможе здобути перемогу на виборах мера Києва. «Я щиро вірю в киян і не можу допустити навіть думки, що кияни можуть наступити на ті ж граблі», - наголосила лідер БЮТ.