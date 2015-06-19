Заступник глави АП Таранов заявив, що не отримував пропозицій очолити СБУ

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав за підсумками свого візиту до США, де він представляв перед американськими чиновниками й конгресменами докази російської агресії в Україні.

«Я хочу сказати, що під час проведення конференції в Інституті стратегічних досліджень одне з питань було з боку американських журналістів із приводу такої пропозиції. Моя відповідь була така, що я солдат, і у разі надходження пропозиції з боку президента України на виконання якихось особливих завдань, я готовий їх виконати. Станом на сьогодні таких пропозицій немає», - сказав Таранов, відповідаючи на питання про можливе його призначення на посаду голови СБУ.

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Як повідомляв УНІАН, 18 червня Верховна Рада за поданням президента України звільнила Валентина Наливайченка з посади голови СБУ.