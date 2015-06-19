ЄС продовжив санкції проти окупованого Криму ще на рік
Європейський Союз ухвалив рішення, яким продовжив санкції проти анексованого Криму до 23 червня 2016 року.
Як передає власний кореспондент УНІАН, рішення було ухвалено в п'ятницю у Брюсселі в рамках засідання Ради з економічних та фінансових питань без обговорення.
Публікація рішення очікується у суботу.
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Санкції стосуються імпорту продукції, виробленої в Криму чи Севастополі, інвестицій, туристичних послуг, зокрема, європейські круїзні кораблі не можуть заходити у порти півострова, окрім випадків надзвичайної ситуації, експорту певних товарів та технологій кримським компаніям чи для використання в Криму у сфері транспорту, телекомунікацій та енергетичного сектору, а також пов'язаних з розвідкою, видобутком та виробництвом газових, нафтових та мінеральних ресурсів.
Раніше УНІАН повідомляв, що постійні представники країн-членів ЄС домовилися продовжити економічні санкції проти Росії до 31 січня наступного року. Також була досягнута домовленість, що ще на один рік будуть продовжені санкції на інвестиції для окупованого Криму.