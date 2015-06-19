ЄС продовжив санкції проти окупованого Криму ще на рік

Як передає власний кореспондент УНІАН, рішення було ухвалено в п'ятницю у Брюсселі в рамках засідання Ради з економічних та фінансових питань без обговорення.

Публікація рішення очікується у суботу.

Читайте такожЄС у понеділок продовжить економічні санкції проти Росії до 31 січня 2016 року

Санкції стосуються імпорту продукції, виробленої в Криму чи Севастополі, інвестицій, туристичних послуг, зокрема, європейські круїзні кораблі не можуть заходити у порти півострова, окрім випадків надзвичайної ситуації, експорту певних товарів та технологій кримським компаніям чи для використання в Криму у сфері транспорту, телекомунікацій та енергетичного сектору, а також пов'язаних з розвідкою, видобутком та виробництвом газових, нафтових та мінеральних ресурсів.

Раніше УНІАН повідомляв, що постійні представники країн-членів ЄС домовилися продовжити економічні санкції проти Росії до 31 січня наступного року. Також була досягнута домовленість, що ще на один рік будуть продовжені санкції на інвестиції для окупованого Криму.