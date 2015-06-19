В українському МЗС виявили "потужне російське лобі"

Про це пише Апостроф з посиланням на високопоставлене джерело у відомстві.

"Це пов'язано з українськими дипломатами, які опосередковано працюють на Кремль. Деякі з них діють з власної волі, за фінансову винагороду, а на деяких з боку російських спецслужб чиниться тиск за допомогою компромату", - зазначив він.

Читайте такожМЗС: У пострадянської України не було шансу на євроатлантичну інтеграцію, але зараз він з'явивсяЗа словами співрозмовника видання, він не став би виключати навіть варіанту, при якому спецслужбами РФ завербовані були українські дипломати найвищого рангу, як це було в Службі зовнішньої розвідки і Служби безпеки України, де і донині знаходять кремлівських шпигунів.

При цьому інше джерело "Апострофа" в МЗС України зазначає, що багато російські агенти були заслані в міністерство ще на світанку незалежності. За його словами, вплив п'ятої колони призвів до роззброєння України взамін на Будапештський меморандум, який, як виявилося, ні Великобританія, ні США, ні тим більше Франція з Китаєм виконувати не зобов'язані.

"Спочатку Україна благополучно роззброїлась, а потім уклала, як виявилося, практично даремний Будапештський меморандум, виконувати умови якого його підписанти не стали. Далеко не останню роль у цьому процесі відіграв і департамент військового контролю та роззброєння МЗС України, де, серед інших, працював також нинішній голова відомства Павло Клімкін", - зазначив він.

Примітно, що не став виключати можливість проникнення в МЗС України агентів іноземних спецслужб також голова цього відомства Павло Клімкін. За його словами, в цьому напрямку ведеться напружена робота з боку вітчизняної контррозвідки, а всередині зовнішньополітичного відомства почали застосовувати систему заходів, "необхідних в умовах російської агресії". Деталей цих заходів голова МЗС України називати не став, однак підкреслив, що ніякі іноземні агенти на роботу вітчизняного зовнішньополітичного відомства не впливають.