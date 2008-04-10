Тимошенко: Ви ж знаєте, що через парламент аукціон не пройде

Кабінет Міністрів затвердив порядок проведення 2008 року земельних аукціонів з урахуванням рекомендацій Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було ухвалене сьогодні на позачерговому засіданні Кабміну. За таке рішення проголосувало 9 членів уряду, утрималися – 8. Так, утрималися під час прийняття рішення міністр юстиції Микола ОНІЩУК, міністр сім`ї, молоді та спорту Юрій ПАВЛЕНКО, віце-прем`єр-міністр Іван ВАСЮНИК.

Також Кабмін прийняв рішення рекомендувати Міністерству юстиції підготувати законопроект про ліквідацію колізії в законодавстві, що стосується встановлення порядку проведення аукціонів з продажу земель несільськогосподарського призначення.

Як повідомила прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО, фактично за основу взято постанову від 22 лютого, яку одноголосно прийняв уряд і завізувало Міністерство юстиції та яку змінено з урахуванням пропозицій Президента. Зокрема, внесено зміни до Земельного кодексу про те, що порядок проведення аукціонів визначає не законодавство, а Кабінет Міністрів.

Прийнято «постанову ту, яка діяла до моменту скасування… Ми в неї вносимо зауваження Олександра ШЛАПАКА щодо поліпшення цієї постанови, причому враховуємо всі ті пропозиції, за винятком тієї, яка дає лазівку для ухилення від проведення аукціонів для бізнес-структур. І ми даємо протокольне доручення міністру юстиції в законі, який сьогодні є, ліквідовувати колізії, які практично створюють певний хаос у законодавстві», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Під час обговорення питання міністр юстиції М.ОНІЩУК висловився проти прийняття постанови, яка дала б змогу встановлювати порядок проведення земельних аукціонів, оскільки такий порядок, згідно зі ст. 135 Земельного кодексу, повинен встановлюватися законом. Він наголосив, що лютнева постанова була завізована міністром юстиції саме з таким зауваженням, і запропонував прийняти проект постанови, що розглядається сьогодні, як проект закону і невідкладно направити її у ВР.

Перший віце-прем`єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ також висловився за те, щоб окрім постанови уряду, розробити аналогічний законопроект.

За розроблення законопроекту про порядок проведення аукціонів висловився і міністр сім`ї, молоді та спорту Ю.ПАВЛЕНКО.

У відповідь на його думку Ю.ТИМОШЕНКО заявила: «Ви ж знаєте, що через парламент аукціон не пройде».

Своєю чергою міністр внутрішніх справ Ю.ЛУЦЕНКО вніс пропозицію прийняти постанову та розробити зміни до Земельного кодексу.

Нагадаємо, 22 лютого Кабінет Міністрів прийняв постанову №90 «Деякі питання проведення земельних аукціонів». Документом, зокрема, затверджено Порядок проведення земельних аукціонів (пункт 1). Цим Порядком визначено процедуру підготовки, організації та проведення земельних аукціонів для продажу земельних ділянок державної та комунальної власності або права на їх оренду, окрім земельних ділянок, на яких розташовані об`єкти, що підлягають приватизації, наголошується в Указі.

7 квітня Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом зупинив дію положення постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого «Деякі питання проведення земельних аукціонів». Глава держави, зокрема, зазначав, що згідно з Конституцією України Кабінет Міністрів не має повноважень щодо затверждення порядку проведення земельних аукціонів.

Крім того, глава держави звернувся до Конституційного Суду України для вирішення питання про конституційність згаданої постанови Кабміну.

9 квітня на засіданні Кабміну прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО заявила, що уряд має намір у Конституційному Суді доводити конституційність своєї постанови про порядок проведення аукціонів з продажу та передачі в оренду земель несільськогосподарського призначення.