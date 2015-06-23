"Беззубий виступ" Пан Гі Муна підриває довіру до ООН - Геращенко

Як повідомляв УНІАН, виступаючи в Страсбурзі, Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун закликав усі сторони конфлікту на сході України виконати Мінські домовленості і наголосив на необхідності розробки плану дій із захисту прав людини.

«Я закликаю всіх докласти всіх можливих зусиль, щоб примусити сторони повністю виконати Мінські домовленості і досягти політичного рішення. Будь-яке мирне вирішення має базуватися на захисті прав людини в суверенній, незалежній та єдиній Україні”, - заявив генсек ООН.

Читайте такожООН: кількість біженців у світі зростає майже на 43 тисячі людей на деньПри цьому, як наголошує Європейська правда, генсек ООН уникнув згадки про причетність Росії до збройного конфлікту в Україні та про анексію української території.

Під час раунду запитань-відповідей запитань про російську агресію не пролунало, а коли за чергою право на запитання надійшло представникові України, головуюча на засіданні, президент ПАРЄ Анн Брассер оголосила, що час події завершився.

Це викликало обурення українських депутатів.

"Беззубий виступ Генерального секретаря ООН Пан Гі Муна на сесії ПАРЄ. І це не має жодного зв'язку з політкоректність і дипломатією. Це просто беззубий і неактуальний виступ, щоб всім сподобатися( дуже хоче переобратися) - і в результаті всіх розчарував. Жодного слова! про анексію Криму, жодного слова про агресію РФ проти Украіни. Просто про конфлікт на Сході і права людини. І більше ніж 6000 вбитих . З чиєі зброї, пане Гі Мун?", - написала в Facebook член української делегації Ірина Геращенко.