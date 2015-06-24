Для 46% європейців Україна асоціюється з війною - опитування

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати опитування, проведеного в шести країнах Євросоюзу - Німеччині, Франції, Іспанії, Італії, Польщі та Великій Британії. Зазначені країни є найбільш населеними країнами ЄС, де проживає майже 360 мільйонів людей.

В опитуванні брали участь 5594 особи віком від 16 до 54 років.

Читайте такожМайже половина поляків вважає санкції проти Росії занадто м'якими - опитування

У ході опитування громадянам зазначених країн було поставлено три запитання. Зокрема пропонувалося назвати три ключові асоціації, пов'язані з Україною.

Так, 46% європейських респондентів відповіли, що головною асоціацією з Україною для них є війна; 18% вважають, що Україна асоціюється з Росією; 9% назвали бідність, 8% - Київ.

У цьому зв'язку, директор Інституту світової політики Альона Гетьманчук зазначила, що результати демонструють, що європейці мають досить негативні асоціації стосовно України.

Ще одне запитання стосувалося того, з якими постатями у європейців асоціюється Україна. 2% опитаних відповіли, що Україну вони знають завдяки боксерам братам Кличкам, 1% громадян відповіли, що завдяки футболісту Андрію Шевченку, водночас 1% опитуваних назвали президента України Петра Порошенка і ще 1% - колишнього прем'єр-міністр Юлію Тимошенко.

Наступне питання стосувалося аргументів на користь приєднання України до Євросоюзу.

Зокрема, 31% респондентів відповіли, що Україна - це частина Європи; 30% відзначили, що членство України в ЄС є способом захисту України від подальших зазіхань Росії; також 30% сказали, що Україна повинна мати такі ж права на членство в ЄС, як і інші держави.

Відповідаючи на запитання щодо аргументів проти приєднання, 35% європейців вважають, що цьому заважає корупція, 26% - олігархія, і 22% - бідність.

Опитування було проведено з 29 травня по 4 червня методом Інтернет онлайн-омнібусом компанією TNS на замовлення Інституту світової політики у рамках проекту "Нова європейська політика: Заповнюючи прогалину в інформації", який здійснюється за підтримки проекту "Об'єднуємося заради реформ (UNITER)", що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact Inc.