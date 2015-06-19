Кількість прихильників ЄС в Україні зменшилась на 4%, але проєвропейські настрої переважають - опитування

Про це свідчать передані УНІАН результати всеукраїнського опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) з 19 по 29 травня 2015 року.

Водночас опитування показало, що серед жителів України наразі переважають проєвропейські настрої. Зокрема, якби референдум із питання, чи вступати Україні до Європейського Союзу, відбувався наприкінці травня 2015 року, близько 48,8% дорослих жителів України проголосували би за вступ до ЄС, 28,4% - проти. Решта 22,9% не визначилися, або не стали би брати участі у такому референдумі. «Отож, якби у референдумі взяли участь усі ті, хто визначився зі своїм вибором, явка становила би близько 77%, а голоси учасників розділилися б наступним чином: 63% за вступ до ЄС, 37% - проти», - зазначають в КМІС.

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Найвищий рівень готовності проголосувати за вступ до ЄС був зафіксований у грудні 2014 року (53%). За минулі півроку частка тих, хто готовий проголосувати за вступ до ЄС знизилася на 4 відсоткові пункти (із 53% у грудні 2014 до нинішніх 49%), і на стільки ж збільшилася частка тих, хто налаштований проти вступу до ЄС (із 24% у грудні 2014 до 28% наприкінці травня 2015).

У західних областях абсолютна більшість (78%) готова проголосувати за вступ до ЄС, 11% - проти. У центрі дещо меншою мірою, але проєвропейські настрої також переважають: у випадку референдуму, 57% жителів центральних областей проголосували б «за», 20% - «проти». На півдні та на сході більшість виступає проти вступу України до ЄС: якби зараз відбувався референдум із цього питання, у південних областях 40% проголосували би проти, 33% - за, у східних областях відповідно 48% проти, і 22% - за.

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За минулі півроку (із грудня 2014 року), прихильників вступу до ЄС поменшало в усіх областях, крім сходу: у західних областях відсоток готових проголосувати за вступ України до ЄС зменшився із 88% до 78% (на 10 відсоткових пунктів), в центрі – із 62% до 57% (на 5 відсоткових пунктів), на півдні – із 38% до 33% (на 5 відсоткових пунктів). Лише на сході частка готових проголосувати за вступ до ЄС за минулі півроку не змінилася і залишилася на рівні 20-22%.

Всеукраїнське опитування громадської думки проводилось методом особистого інтерв'ю. Опитано 2022 респонденти, що мешкають у 108 населених пунктах усіх областей України (окрім АР Крим) за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України віком від 18 років.

В Луганській області дослідження проводилося тільки на територіях, що підконтрольні Україні, в Донецькій області на територіях, що підконтрольні Україні, та в Донецьку (який не є підконтрольним Україні). Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує: 3,3% - для показників близьких до 50%, 2,8% - для показників близьких до 25%, 2,0% - для показників близьких до 10%, 1,4% - для показників близьких до 5%.