Нардеп показав листа Тимошенко до прем'єра щодо призначення Шевченка

Цей лист Лозовий опублікував на своїй сторінці у Facebook.

"На Ваше звернення щодо кадрових пропозицій на посади в органи виконавчої влади вносимо подання щодо призначення Шевченка Ігоря Анатолійовича на посаду міністра екології та природних ресурсів", - йдеться у ньому.

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У листі зазначається, що Шевченко входить до трійки найвідоміших юристів України та виконуватиме свою роботу успішно.

Дата написання листа до Яценюка - 1 грудня 2014 року.

На це вже встиг відреагувати народний депутат із фракції "Батьківщина" Сергій Власенко, який переконаний, що в листі йдеться лише про пораду.

Побачив в деяких ЗМІ посилання на лист ЮВ до Яценюка з рекомендацією Ігоря Шевченка на посаду міністра. Там же були вола... Posted by Сергій Власенко on 24 Июнь 2015 г.

Нанадаємо, вчора Тимошенко заявила, що за квотами "Батьківщини" жодних міністрів не призначали.

Як повідомляв УНІАН, раніше прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк закликав фракцію "Батьківщина" розглянути питання про доцільність перебування Ігоря Шевченка на посаді міністра екології та природних ресурсів у зв'язку з перевищенням ним службових повноважень.

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"Ігор Шевченко, як відомо, був обраний на посаду міністра екології та природних ресурсів України за квотою політичної партії ВО "Батьківщина" у Верховній Раді. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк звертається до парламентської фракції політичної партії ВО "Батьківщина" - розглянути питання про перебування Ігоря Шевченка на займаній посаді і прийняти відповідальне політичне рішення, яке має бути схвалено парламентською коаліцією", - повідомив від імені Яценюка його радник Данило Лубківський.