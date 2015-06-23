В уряді заявили про некомпетентність міністра екології Шевченка

17:34, 23 червня 2015
Політика
844 0

Віце-прем'єр зазначив, що завтра Кабмін може розглянути питання звільнення Шевченка.

Фото УНИАН

Кабінет міністрів України розраховує, що парламентська коаліція ухвалить рішення про звільнення міністра екології та природних ресурсів України Ігоря Шевченка, заявив на брифінгу віце-прем'єр-міністр України Володимир Вощевський.

«Я розраховую, що коаліція проголосує за звільнення Шевченка», - сказав Вощевський.

При цьому віце-прем'єр зазначив, що ознаки слабкого виконання Шевченка своїх обов'язків стали очевидні ще у січні-лютому поточного року, після чого було прийнято рішення про більш уважне спостереження за роботою міністра.

«Це (невиконання міністром своїх обов'язків - УНІАН) стало зрозуміло десь у січні-лютому. Коли ми побачили, що системи в роботі міністерства немає, що класичні підходи до управління такою величезною сферою відсутні. Вже близько двох місяців вивчалася робота Мінекології. І якщо деталізувати, то висновок, який було зроблено, - повна безсистемність, хаотичність, невиваженість управлінських рішень, некомпетентність і безвідповідальність новопризначеного керівництва міністерства. А простіше кажучи - міністра екології Шевченка», - зазначив Вощевський.

«Я думаю, завтра на засіданні ми розглянемо це питання», - додав він, говорячи про звільнення Шевченка.

Читайте такожМіністр екології просить ГПУ перевірити звинувачення проти нього

Як повідомляв УНІАН, раніше уряд ухвалив рішення провести перевірку фактів наявності корупційних правопорушень у діях міністра екології та природних ресурсів Ігоря Шевченка. Перевірка проводитиметься з приводу його поїздки за межі території України чартерним рейсом з використанням приватного літака, а також на предмет відповідності таких дій міністра вимогам законодавства.

Відповідні доручення були дані Нацдержслужбі, Мінінфраструктури, Мін'юсту, Держприкордонслужбі, Державіаслужбі.

Скандал навколо міністра розгорівся у середині червня, коли голова фракції Радикальної партії Олег Ляшко закликав прем'єра і депутатів відправити у відставку Шевченка. За його словами, під час пожежі на нафтобазі «БРСМ-Нафта» у Київській області Шевченко перебував у Ніцці у відпустці. Пізніше міністр повідомив, що перебував у Києві з моменту початку пожежі, при цьому не уточнив, що напередодні літав до Ніцци.

Читайте такожКабмін розпорядився перевірити наявність корупції в діях міністра екології

Потім Шевченко все-таки зізнався, що був у Ніцці і повертався звідти на літаку, який належить народному депутату від групи "Воля народу" Олександру Онищенку.

Шевченка було призначено міністром за квотою партії "Батьківщина", хоча ЗМІ спочатку писали, що він є креатурою бізнесмена і депутата Онищенка.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter