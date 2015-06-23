В уряді заявили про некомпетентність міністра екології Шевченка

Кабінет міністрів України розраховує, що парламентська коаліція ухвалить рішення про звільнення міністра екології та природних ресурсів України Ігоря Шевченка, заявив на брифінгу віце-прем'єр-міністр України Володимир Вощевський.

«Я розраховую, що коаліція проголосує за звільнення Шевченка», - сказав Вощевський.

При цьому віце-прем'єр зазначив, що ознаки слабкого виконання Шевченка своїх обов'язків стали очевидні ще у січні-лютому поточного року, після чого було прийнято рішення про більш уважне спостереження за роботою міністра.

«Це (невиконання міністром своїх обов'язків - УНІАН) стало зрозуміло десь у січні-лютому. Коли ми побачили, що системи в роботі міністерства немає, що класичні підходи до управління такою величезною сферою відсутні. Вже близько двох місяців вивчалася робота Мінекології. І якщо деталізувати, то висновок, який було зроблено, - повна безсистемність, хаотичність, невиваженість управлінських рішень, некомпетентність і безвідповідальність новопризначеного керівництва міністерства. А простіше кажучи - міністра екології Шевченка», - зазначив Вощевський.

«Я думаю, завтра на засіданні ми розглянемо це питання», - додав він, говорячи про звільнення Шевченка.

Читайте такожМіністр екології просить ГПУ перевірити звинувачення проти нього

Як повідомляв УНІАН, раніше уряд ухвалив рішення провести перевірку фактів наявності корупційних правопорушень у діях міністра екології та природних ресурсів Ігоря Шевченка. Перевірка проводитиметься з приводу його поїздки за межі території України чартерним рейсом з використанням приватного літака, а також на предмет відповідності таких дій міністра вимогам законодавства.

Відповідні доручення були дані Нацдержслужбі, Мінінфраструктури, Мін'юсту, Держприкордонслужбі, Державіаслужбі.

Скандал навколо міністра розгорівся у середині червня, коли голова фракції Радикальної партії Олег Ляшко закликав прем'єра і депутатів відправити у відставку Шевченка. За його словами, під час пожежі на нафтобазі «БРСМ-Нафта» у Київській області Шевченко перебував у Ніцці у відпустці. Пізніше міністр повідомив, що перебував у Києві з моменту початку пожежі, при цьому не уточнив, що напередодні літав до Ніцци.

Читайте такожКабмін розпорядився перевірити наявність корупції в діях міністра екології

Потім Шевченко все-таки зізнався, що був у Ніцці і повертався звідти на літаку, який належить народному депутату від групи "Воля народу" Олександру Онищенку.

Шевченка було призначено міністром за квотою партії "Батьківщина", хоча ЗМІ спочатку писали, що він є креатурою бізнесмена і депутата Онищенка.