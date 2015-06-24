МЗС має намір спростити процедуру надання статусу закордонного українця

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу сказав Посол з особливих доручень МЗС України Дмитро Кулеба.

Дипломат розповів, що 23 червня відбулося засідання Національної комісії з питань закордонних українців під головуванням заступника міністра закордонних справ - керівника апарату Вадима Пристайка.

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“Національна комісія з питань закордонних українців розглянула 130 заяв на отримання статусу закордонного українця. За результатами ухвалених на засіданні рішень статус закордонного українця було надано 67 особам з 21 країни світу”, - сказав Кулеба.

Як зазначив представник МЗС, у ході засідання було розглянуто підготовлені МЗС зміни до українського законодавства, метою яких є оптимізація процедури опрацювання заяв на отримання статусу закордонного українця.