МЗС має намір спростити процедуру надання статусу закордонного українця
Міністерство закордонних справ України має намір спростити процедуру надання статусу закордонного українця.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу сказав Посол з особливих доручень МЗС України Дмитро Кулеба.
Дипломат розповів, що 23 червня відбулося засідання Національної комісії з питань закордонних українців під головуванням заступника міністра закордонних справ - керівника апарату Вадима Пристайка.
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“Національна комісія з питань закордонних українців розглянула 130 заяв на отримання статусу закордонного українця. За результатами ухвалених на засіданні рішень статус закордонного українця було надано 67 особам з 21 країни світу”, - сказав Кулеба.
Як зазначив представник МЗС, у ході засідання було розглянуто підготовлені МЗС зміни до українського законодавства, метою яких є оптимізація процедури опрацювання заяв на отримання статусу закордонного українця.