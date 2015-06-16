Полторак зaкликав Захід надати Україні протитанкові ракетні комплекси Javelin - ПА НАТО

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Парламентської асамблеї НАТО, делегація якої відвідувала Україну 8-9 червня.

"Міністр звернувся до урядів країн Заходу, щоб ті надали військову підтримку Україні, та відзначив, що українська армія потребує більш новітніх протитанкових систем (Javelin), а також систем зв’язку та збору розвідувальних даних для того, щоб протидіяти керованому Росією вторгненню", - сказано у повідомленні.

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Полторак повідомив делегації ПА НАТО, що українські Збройні сили засвоїли багато важких уроків на полі бою за останній рік. За словами міністра, цей досвід є важливим для перетворення українського війська в більш згуртовану, ефективну та високомотивовану силу, здатну захищати українську державність.

Також міністр оборони зауважив, що Україна дотримується Мінських угод, але сили підтримуваних Росією бойовиків "граються у кота й мишку", що перешкоджає спостерігачам ОБСЄ визначити кількість та якість техніки на Донбасі.

Під час наступних зустрічей, ідеться в повідомленні, делегація ПА НАТО дізналася, що в бойовиків новітня російська зброя, у тому числі танки Т-72 з реактивною бронею, безпілотні літальні апарати із зашифрованим сигналом. Такої зброї ніколи не було в арсеналі українських військових.

Окрім того, Полторак зазначив, що РФ замінувала прибережні води та внутрішні лінії фронту, що в підсумку створюватиме проблеми у майбутньому.

Як повідомляв УНІАН, у Білому домі неодноразово заявляли, що рішення про можливе постачання в Україну летального озброєння ще не прийняте.

Прес-секретар Білого дому Джош Ернест наголосив, що в США побоюються, що надання Україні летального озброєння може збільшити кровопролиття на Донбасі.

8 червня співголова Міжпарламентської ради Україна-НАТО Рейнел Андрейчук у Києві заявила, що РФ необхідно змусити заплатити високу ціну за агресію в Україні.