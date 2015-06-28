Порошенко: децентралізація влади не має ніякого відношення до федералізації

Про це заявив президент Петро Порошенко, виступаючи в Національному університеті України "Києво-Могилянська академія". "Децентралізація не означає послаблення влади у таких питаннях як оборона, національна безпека, верховенство права, дотримання громадянських прав і свобод, і ці зміни не мають жодного стосунку до федералізації", - сказав Петро Порошенко.

Читайте такожПорошенко розповів про головні ідеї змін до КонституціїКрім цього, президент зазначив, що парламентсько-президентська форма правління є оптимальною для України, розширення повноважень президента не буде.

"Діюча форма правління, яка у нас склалася, для України є оптимальною. Час від часу звучить позиція, що ефективнішою була б президентська модель. Можливо в такому підході є раціональне зерно. Але гіпертрофована влада президентів на пострадянському просторі стала прикметою авторитарності, а іноді і диктаторських режимів. І за межі цієї недемократичної резервації ми зробили рішучий і невідворотний крок", - повідомив Петро Порошенко.

Разом з тим президент зазначив, що парламентська модель для України в умовах військової агресії неможлива без президента, наділеного достатніми обсягами повноважень.

"Протистояти таким викликом неможливо без президента-головнокомандувача, який наділений необхідним обсягом повноважень. І мені досить того, що дає Конституція, і просити більшого, як це робили президенти-попередники, я не збираюся", - зазначив президент.