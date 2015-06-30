У Раді зареєстровано проект постанови про звільнення Шевченка

Як свідчить інформація на офіційному сайті Верховної Ради, проект був зареєстрований сьогодні, 30 червня.

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Перший заступник голови фракції "Блок Петра Порошенка" Ігор Кононенко повідомив кореспонденту УНІАН, що на Погоджувальній раді сікер повідомив депутатів про внеcення подання.

"Згідно регламенту його буде розглядати комітет. І після того як визначиться комітет це буде вноситись в залі і буде голосуватись", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 24 червня уряд на своєму засіданні ухвалив рішення внести до ВР Ради подання про звільнення Шевченка за вчинення діянь, що можуть містити корупційні правопорушення або порушення вимог до поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави.

У січні 2015 року в робочий час Ігор Шевченко в особистих справах без отримання відповідного дозволу перебував в ОАЕ, 5 травня 2015 року без поважних причин міністр також був відсутній на робочому місці та безпідставно не взяв участь у засіданні уряду. Крім того, Ігор Шевченко 6 червня вилетів чартерним рейсом приватним літаком в особистих справах до Дрездена та повернувся 8 червня (в робочий день) з Ніцци також приватним літаком.