Кабмін розпорядився перевірити наявність корупції в діях міністра екології

Як повідомили УНІАН у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату Кабміну, перевірка проводитиметься щодо його поїздки за межі території України чартерним рейсом з використанням приватного літака, а також на предмет відповідності таких дій міністра вимогам законодавства.

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Зазначається, що відповідні доручення були дані Нацдержслужбі, Мінінфраструктури, Мін’юсту, Держприкордонслужбі, Державіаслужбі на виконання рішення Кабміну від 17 червня та у зв’язку із зверненнями народних депутатів України.

Як повідомлялося, 15 червня лідер фракції Радикальної партії Олег Ляшко закликав коаліцію проголосувати за відставку Ігоря Шевченка з посади міністра екології та природних ресурсів. Олег Ляшко стверджував, що в той час, коли на нафтобазі під Києвом спалахнула пожежа, міністр екології перебував за кордоном у відпустці.

У свою чергу Ігор Шевченко спростував заяву Ляшка про нібито перебування за кордоном під час пожежі на нафтобазі, що спалахнула увечері 8 червня. Водночас міністр визнав, що був за кордоном 6-7 червня.

Також Ігор Шевченко підтвердив, що повертався з Ніцци до Києва літаком, який належить народному депутату, члену депутатської групи "Воля народу" Олександрові Онищенку. "Була така ситуація, було важко вилетіти. Я знав, що там є також цей нардеп, і у нього літак є в Ніцці, зателефонував йому і попросив допомогти. Він погодився, я просто з ним прилетів. Нічого за це не платив... ніяких корупційних дій немає", - заявив міністр.