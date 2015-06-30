В АП чекають ухвалення закону про місцеві вибори цього тижня

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник глави Адміністрації президента Віталій Ковальчук журналістам.

"Ми сподіваємося, що на цьому тижні Верховна Рада все-таки визначиться і проголосує прийнятий у першому читанні закон про місцеві вибори", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, 18 червня Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект закону про місцеві вибори (№ 2831-3), яким передбачена участь у місцевих виборах партій та блоків. Депутати також проголосували за скорочену процедуру підготовки законопроекту до другого читання.

Планується, місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня.