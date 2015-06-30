В АП чекають ухвалення закону про місцеві вибори цього тижня
14:44, 30 червня 2015Політика
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В Адміністрації президента сподіваються, що закон про місцеві вибори буде ухвалений Верховною Радою на цьому тижні.
В АП сподіваються, що парламент цього тижня ухвалить закон про місцеві вибори / УНІАН
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник глави Адміністрації президента Віталій Ковальчук журналістам.
"Ми сподіваємося, що на цьому тижні Верховна Рада все-таки визначиться і проголосує прийнятий у першому читанні закон про місцеві вибори", - сказав він.
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Як повідомляв УНІАН, 18 червня Верховна Рада ухвалила в першому читанні проект закону про місцеві вибори (№ 2831-3), яким передбачена участь у місцевих виборах партій та блоків. Депутати також проголосували за скорочену процедуру підготовки законопроекту до другого читання.
Планується, місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня.
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