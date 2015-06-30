Ляшко заявив, що в Раді сьогодні не розглядатимуть звільнення міністра екології
16:48, 30 червня 2015Політика
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Ляшко каже, що голосування щодо звільнення Шевченка перенесли на четвер.
Ігор Шевченко / Фото УНІАН
Верховна Рада розглядатиме питання щодо звільнення міністра екології України Ігоря Шевченка в четвер, 2 липня.
Як передає кореспондент УНІАН, про це в коментарі журналістам сказав лідер фракції Радикальної партії Олег Ляшко.
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“Голосування по Шевченку буде не сьогодні, а буде в четвер”, - сказав він і додав, що так було вирішено, оскільки за пропозицією фракції «Блоку Петра Порошенка» одночасно зі звільненням Шевченка має бути обговорена і проголосована в парламенті нова кандидатура на цю посаду.
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