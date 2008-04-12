Богатирьова думає, що Партія регіонів єдина як ніколи

Член Політвиконкому Партії регіонів, голова Ради національної безпеки та оборони України Раїса БОГАТИРЬОВА заявляє, що Партія регіонів єдина як ніколи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні в Донецьку на XVII конференції Донецького обласного відділення Партії регіонів.

«Партія регіонів єдина як ніколи, вона сильна, цільна, ніякого ніде розколу, надколу або суперечностей, про які намагаються говорити наші опоненти, немає», - заявила Р.БОГАТИРЬОВА.