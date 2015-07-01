На Львівщині пройдуть спільні навчання українських рятувальників та НАТО

Як повідомили УНІАН у прес-службі ГУ ДСНС України у Львівській області, проведення міжнародних навчань заплановано на 21-25 вересня 2015 року.

Сьогодні в Львові проходить конференція, присвячена підготовці спільного міжнародного навчання "Ukraine-2015", в рамках якої українські рятувальники та представники країн-членів НАТО відвідали місця його проведення на території Яворівського військового полігону та об'єкти і споруди ДП «Екотрансенерго». Вони оглянули місця для розгортання медичного госпіталю ДСНС, пункту прийому потерпілих із всіма системами життєзабезпечення необхідних для проведення евакуації потерпілих із зони надзвичайної ситуації.

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Під час польових навчань рятувальники країн-учасників практикуватимуться у проведенні рятувальних операцій, залученні пожежних, рятувальних, медичних підрозділів та формувань радіаційного, хімічного і біологічного захисту. Також надзвичайників навчатимуть правил направлення запиту для залучення міжнародної допомоги.