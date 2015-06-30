Кабмін подав на ратифікацію до ВР меморандум про співпрацю з НАТО

Відповідне розпорядження від 17 червня 2015 р. № 617-р опубліковано на Урядовому порталі.

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"Подати на ратифікацію Верховною Радою України Меморандум про домовленість між урядом України та Організацією НАТО із зв’язку та інформації, яка представлена генеральним менеджером Агенції НАТО із зв’язку та інформації, стосовно співробітництва з питань консультацій, управління, зв’язку, розвідки, спостереження та рекогносцировки в рамках програми НАТО “Партнерство заради миру”, вчинений 24 квітня 2015 р. у м. Брюсселі", - йдеться у документі.