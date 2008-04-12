Семенюк стала кандидатом у... Президенти

Соціалісти обрали своїм кандидатом у Президенти України на майбутніх виборах Валентину СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято сьогодні на 14-му позачерговому з’їзді СПУ в Києві.

Голосування відбувалося в таємному режимі, тобто бюлетенями. На голосування було винесено дві кандидатури – В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, за яку свої голоси віддали 128 делегатів з’їзду, та Станіслава НІКОЛАЄНКА, який набрав 117 голосів.

Як зазначила В.СЕМЕНЮК-САМСОНЕНКО, буде сформовано штаб, і весь рік триватимуть її поїздки в регіони. Вона підкреслила, що тепер «Юлія ТИМОШЕНКО не тільки згадає моє прізвище, але й запам’ятає його надовго». (УНІАН: 11 квітня прем`єр-міністр під час виступу у Верховній Раді назвала голову ФДМУ «соціалісткою СИМОНЕНКО», а коли в залі почався сміх, звернулася до членів фракції БЮТ і почала уточнювати її прізвище).