Турчинов став кандидатом у мери в компанії чотирьох конкурентів

Київська міська територіальна виборча комісія зареєструвала кандидатами на посаду Київського міського голови на позачергові вибори 25 травня Олександра ТУРЧИНОВА, Олега ТЯГНИБОКА, Олександра ПАБАТА, Вадима ГЛАДЧУКА та Віктора ЧОРНОГО.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні рішення ТВК ухвалила сьогодні на своєму засіданні.

Кандидатам будуть видані відповідні посвідчення.

Як повідомляв УНІАН, О.ТУРЧИНОВА на посаду мера висунув Блок Юлії Тимошенко, О.ТЯГНИБОКА - ВО “Свобода”, О.ПАБАТА – “Громадський актив Києва”. В.ГЛАДЧУК та В.ЧОРНИЙ є самовисуванцями.

Раніше у ТВК кандидатами у мери Києва були зареєстровані 8 осіб: Єгор БЕНКЕНДОРФ, Михайло ГУЦОЛ, Віталій КЛИЧКО, Сергій КУРИКІН, Григорій ЧЕРНИШ, Юрій КЛЕЙНОС, Олексій АРТЮХІН і Любов ХАЛЕЦЬКА.