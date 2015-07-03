Лавров: Захід хоче провести ревізію "Мінська-2"

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на спільній з міністром МЗС Люксембургу Жаном Ассельборном прес-конференції в Москві.

«Зараз у мене складається таке відчуття - і від контактів у рамках «нормандської четвірки», і від контактів з деякими іншими нашими партнерами, які цікавляться станом справ в українському врегулюванні, - що з'являється у деяких спокуса Мінськ-2 ревізувати», - сказав він.

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За словами Лаврова, робляться спроби послатися на те, що українська влада щось намагається робити – «провела конституційну реформу, так, без участі «Донецька і Луганська», але все ж таки реформа відбулася», і така сама ситуація з місцевими виборами.

«Я попередив наших західних колег, і в Європі, і Джона Керрі, коли ми з ним зустрічалися, що це буде неприйнятно. Мінський пакет, він і є пакет, він не може бути зруйнований», - заявив Лавров.

Як зазначив очільник МЗС РФ, виникають спроби «висмикнути звідти якусь одну річ, яка буде влаштовувати владу України, а решту пунктів, які забезпечують «законні вимоги» Донецька і Луганська, забути».

Як сказав Лавров, Росія просить своїх західних колег «не створювати ситуацію, коли нам скажуть: все, що можна зробити з «Мінськом-2», ми з нього вичавили, далі є об'єктивні труднощі в українського керівництва, давайте ще раз зберемося і придумаємо якийсь «Мінськ-3», який буде враховувати новий розвиток подій».

«Ми будемо категорично наполягати на тому, щоб цього разу щодо виконання Мінського комплексу заходів від 12 лютого, схваленого резолюцією Ради безпеки (ООН), все було не як завжди, а по-чесному», - заявив він.