Лавров: деякі сили надають перевагу військовому сценарію в Україні

Про це повідомляє ТАСС.

"Констатували насамперед, що весь пакет комплексу заходів від 12 лютого зберігає силу саме як пакет, що потрібно рухатися по всіх напрямках, не обов'язково пов'язуючи одне з іншим, але обов'язково домагаючись руху вперед по кожному з пунктів, який був зафіксований у комплексі заходів", - сказав він.

Лавров заявив, що деякі сили надають перевагу військовому сценарію у східних регіонах України. "Є таке відчуття, що є сили, які хочуть підірвати процес. Не буду називати адреси. Деяким кращий військовий сценарій, хтось хоче, щоб ситуація погіршувалася, - сказав він. - Всі чотири міністри твердо виступили проти таких спроб, щоб "Мінськ-2" залишався основою спільних зусиль".

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"Наша спільна рішучість - не допустити зриву Мінських домовленостей, - додав Лавров. - На сьогоднішній зустрічі чітко проявилося розуміння небезпеки дій деяких сил, які намагаються звалити ситуацію у площину військового рішення".

Також, Лавров знову заявив про необхідність прямого діалогу Києва з терористичними «ДНР» і «ЛНР».

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"Основну частину часу приділили темі, яка займає багато уваги і в бесідах наших керівників, - завдання налагодження прямого діалогу між Києвом, Луганськом та Донецьком щодо виконання ключових положень Мінських домовленостей", - підкреслив Лавров.

Раніше УНІАН повідомляв, що в Парижі закінчилися переговори керівників Міністерств закордонних справ "нормандської четвірки".

«Завершили. В Парижі ми всі підтримали відданість Мінську. Росія також. Подивимося, хто і як цю відданість буде реалізовувати», - зазначив глава українського МЗС Павло Клімкін.

Міністр закордонних справ ФРН Франк-Вальтер Штайнмайер повідомив, що переговори глав МЗС країн "нормандської четвірки" пройшли в столиці Франції "в конструктивному ключі". Учасники зустрічі розглянули весь комплекс питань, спрямованих на врегулювання ситуації на сході України.