Лавров: деякі сили надають перевагу військовому сценарію в Україні
Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров за підсумками зустрічі глав МЗС "нормандської четвірки" заявив, що Мінські угоди по врегулюванню ситуації в Україні зберігають свою актуальність саме як пакет.
Про це повідомляє ТАСС.
"Констатували насамперед, що весь пакет комплексу заходів від 12 лютого зберігає силу саме як пакет, що потрібно рухатися по всіх напрямках, не обов'язково пов'язуючи одне з іншим, але обов'язково домагаючись руху вперед по кожному з пунктів, який був зафіксований у комплексі заходів", - сказав він.
Лавров заявив, що деякі сили надають перевагу військовому сценарію у східних регіонах України. "Є таке відчуття, що є сили, які хочуть підірвати процес. Не буду називати адреси. Деяким кращий військовий сценарій, хтось хоче, щоб ситуація погіршувалася, - сказав він. - Всі чотири міністри твердо виступили проти таких спроб, щоб "Мінськ-2" залишався основою спільних зусиль".
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"Наша спільна рішучість - не допустити зриву Мінських домовленостей, - додав Лавров. - На сьогоднішній зустрічі чітко проявилося розуміння небезпеки дій деяких сил, які намагаються звалити ситуацію у площину військового рішення".
Також, Лавров знову заявив про необхідність прямого діалогу Києва з терористичними «ДНР» і «ЛНР».
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"Основну частину часу приділили темі, яка займає багато уваги і в бесідах наших керівників, - завдання налагодження прямого діалогу між Києвом, Луганськом та Донецьком щодо виконання ключових положень Мінських домовленостей", - підкреслив Лавров.
Раніше УНІАН повідомляв, що в Парижі закінчилися переговори керівників Міністерств закордонних справ "нормандської четвірки".
«Завершили. В Парижі ми всі підтримали відданість Мінську. Росія також. Подивимося, хто і як цю відданість буде реалізовувати», - зазначив глава українського МЗС Павло Клімкін.
Міністр закордонних справ ФРН Франк-Вальтер Штайнмайер повідомив, що переговори глав МЗС країн "нормандської четвірки" пройшли в столиці Франції "в конструктивному ключі". Учасники зустрічі розглянули весь комплекс питань, спрямованих на врегулювання ситуації на сході України.