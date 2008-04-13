Тимошенко каже: ”або по-моєму, або ніяк”

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що зміни до Держбюджету-2008 будуть прийняті лише після прийняття Верховною Радою програми дій уряду.

Про це вона сказала в інтерв’ю телеканалу "Інтер" у неділю ввечері.

"Як тільки буде прийнято програму дій уряду, я миттєво внесу зміни до бюджету в Верховну Раду", - запевнила Ю.ТИМОШЕНКО.

"Після програми дій уряду ми будемо міняти бюджет і проводити реформи в життя", - цитує прем’єр-міністра “Українська правда”.

Ю.ТИМОШЕНКО зауважила, що програма дій уряду два місяці в парламенті, "і парламент за два місяці навіть у порядок денний її не поставив".