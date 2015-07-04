Ракетний есмінець США завтра увійде в Чорне море

Американський ракетний есмінець типу "Арлі Берк" USS Porter (DDG 78) 5 липня увійде в Чорне море, повідомляє РИА Новости з посиланням на ВМС США.

"Знаходження есмінця у Чорному морі слугуватиме підтвердженням відданості і прихильності США зміцненню партнерських зв'язків та спільних оперативних можливостей НАТО з чорноморськими партнерами", - йдеться в повідомленні.

Командир есмінця Блейр Гай підкреслив, що "перебування військових кораблів в Чорному морі не тільки зміцнює відносини з союзниками, але і сприяє загальній стабільності в регіоні".

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В кінці червня в Чорному морі американський есмінець управління ракетною зброєю "Лебун" того ж класу "Арлі Берк" прийняв участь у спільних навчаннях з корветом ВМС Румунії "Еустатіу Себастьян", в рамках яких екіпажі відпрацювали навички протиповітряної оборони.

Кораблі провели спільні маневри, а американський есмінець відбив повітряну атаку умовного противника, в ролі якого виступив вертоліт з румунського корвета. Після закінчення навчань есмінець ВМС США увійшов у грузинський порт Батумі, де намічено проведення навчань спільно зі Службою берегової охорони Грузії.