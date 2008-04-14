Ющенко вирушає до Польщі

Сьогодні Президент України Віктор ЮЩЕНКО здійснить робочий візит до Республіки Польща.

Як повідомляє прес-служба глави держави, головна мета візиту - підписання Спільної декларації Президентів України та Республіки Польща щодо поглиблення взаємодії між Україною та Польщею у підготовці до фінальної частини чемпіонату Європи з футболу Євро-2012.

Програмою передбачено, що у Варшаві В.ЮЩЕНКО проведе зустріч з Президентом Польщі Лєхом КАЧИНСЬКИМ у форматі «віч-на-віч».

Після завершення зустрічі глав двох держав розпочнуться українсько-польські переговори у розширеному складі.

Також цього ж дня у Варшаві Президенти України та Польщі візьмуть участь у церемонії відкриття виставки «Скарби трипільської культури з приватної колекції «Платар» та зустрінуться із представниками української громади у Польщі.