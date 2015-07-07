Президент скасував чинність актів у євроінтеграційній сфері минулих років

19:47, 07 липня 2015
Політика
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Президент Петро Порошенко підписав указ № 398/2015, яким визнаються такими, що втратили чинність, деякі акти глави держави у євроінтеграційній сфері минулих років.

Фото УНИАН

Про це УНІАН повідомили у прес-службі президента.

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"Указами президента від 12 січня 2015 року №5 затверджено Стратегію сталого розвитку "Україна-2020" та від 26 травня поточного року №287 - Стратегію національної безпеки України, які чітко формулюють євроінтеграційні прагнення України та враховують новий етап відносин між нашою державою та Євросоюзом, що закладений в Угоді про асоціацію та відповідає реаліям сьогодення", - сказано у повідомленні.

Згідно з указом, Кабінет міністрів має у тримісячний строк привести свої рішення у відповідність із цим указом.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

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