Україна на останньому місці по інтеграції з ЄС серед підписантів УА

Такі дані містяться у щорічному індексі, який був представлений в Батумі, під час Форуму громадянського суспільства Східного партнерства, повідомляє "ЄвроПравда".

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Лідером СП є Молдова,на другому місці - Грузія, яка протягом року показала найбільший прогрес.

Зазначимо, що з початку існування СП (з 2009 році) Україну називали безумовним лідером у сфері євроінтеграції. Після 2011 року ми опинилися на другому місці, лідером партнерства стала Молдова. В 2013 році Індекс СП продемонстрував, що Україна втратила також другу позицію і спустилася на третє місце, а друге посіла Грузія.

Індекс 2014 року показав, що протягом минулого року прогрес України у всіх сферах був більш повільним, ніж у інших лідерів, тому відставання України від Молдови та Грузії лише збільшилася.

Індекс СП вимірюється в трьох блоках - зв'язок з ЄС, наближення (нормативної бази) до норм ЄС, а також менеджмент у сфері євроінтеграції.

Наводимо дані дослідження по трьох країнах-лідерах СП. В дужках - дані індексу в 2013 році. Показники індексу є порівняльними, а не абсолютними (зниження показника не означає погіршення ситуації, а означає, що прогрес йде повільніше, ніж у лідера в даній категорії).

За зв'язками з ЄС Молдова лідирує з показником 0.70 (0.70), за нею Україна - 0.65 (0.65), потім Грузія - 0.59 (0.57).

З наближення до норм ЄС у Молдови 0.69 (0.67), у Грузії - 0.69 (0.63) і в України - 0.60 (0.58).

За показниками менеджменту у Молдови - 0.67 (0.59), у Грузії - 0.74 (0.58) та в України - 0.50 (0.52).

Лише в одному блоці з трьох Україна залишається на другому місці, при цьому розрив з третім місцем скоротився порівняно з 2013 роком. У двох інших блоках наша держава має суттєве відставання від Молдови та Грузії.

Організатори дослідження, проведеного в рамках СП, відзначають, що наведені показники не враховують реформ, проведених восени. "Індекс готувався за ситуацією станом на кінець липня, а до цього часу в Україні відбулися лише невеликі зміни", - прокоментував погіршення позиції України Леонід Літра, експерт Інституту світової політики.