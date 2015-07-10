Депутата Харківської міськради облили зеленкою за виступ на сесії (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, інцидент стався біля будівлі міськради на площі Конституції, коли Перепелиця вийшов після засідання.

Працівники міліції не затримали нікого з людей, які це зробили.

Перепелицю завели до приміщення міськради.

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Як повідомляв УНІАН, Харківська міська рада сьогодні на позачерговій сесії прийняла рішення про підтримку рішення Верховної Ради України звернутися до світових парламентських установ з проханням визнати Росію країною-агресором. За це рішення проголосували 69 з 100 депутатів міськради, проти - 4.

Депутат від КПУ Олексій Перепелиця під час обговорення наголосив, що це рішення є компетенцією вищих органів влади. «Нам найменше потрібно брати участь у цьому театрі політичного абсурду», - сказав Перепелиця. Його також підтримав депутат міськради Андрій Лесик. Їхні виступи перервали вигуки «Ганьба!», активістів, які перебували у сесійній залі.

На попередніх сесіях депутати Харківської міськради двічі відмовлялися внести це питання до порядку денного сесії.