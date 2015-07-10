Харківська міськрада з третьої спроби визнала Росію країною-агресором

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення сьогодні, 10 липня, під час позачергової сесії ухвалили депутати міськради.

Пропозицію розглянути питання про визнання Росії країною-агресором до Харківської міськради направив голова Харківської ОДА Ігор Райнін.

На попередніх сесіях депутати Харківської міськради двічі відмовлялися внести це питання до порядку денного сесії.

Тоді пропозицію розглянути це питання з голосу вносив депутат міськради Дмитро Маринін.

Сьогодні обговорення питання тривало близько півгодини.

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Депутат від Комуністичної партії Олексій Перепелиця з трибуни міськради наголосив, що це рішення не лежить в компетенції міськради, а є компетенцією вищих органів влади.

«Нам менше за все потрібно брати участь в цьому театрі політичного абсурду», - сказав Перепелиця. Його також підтримав депутат міськради Андрій Лесик.

Їхні виступи перервали вигуки «Ганьба!» активістів, які перебували в сесійній залі.

У свою чергу, опозиційний у Харківський міськраді депутат Дмитро Маринін наголосив, що він двічі намагався внести це питання з голосу і ще двічі надсилав письмові проекти рішення.

Маринін наголосив, що визнали Росію країною-агресором більшість облрад та міськрад України, тому Харківський міськраді не потрібно протиставляти себе державі.

Ще один депутат Ігор Вировець у виступі підтримав необхідність прийняття цього рішення та закликав виділити 1 млн грн з бюджету міста для допомоги бійцям АТО.

Харківський міський голова Геннадій Кернес, заспокоюючи депутатів, які між собою вступали у словесні перепалки, сказав: «Давайте мовчки вислухаємо, мовчки проголосуємо — і все».

Депутати відмовилися голосувати в поіменному режимі.

Зрештою, за рішення визнати Росію країною-агресором в цілому проголосували 69 зі 100 депутатів міськради. Проти — 4 депутати.

Як повідомляв УНІАН, 25 лютого Харківська міська рада відмовилася включити до порядку денного проект рішення про визнання Російської Федерації країною-агресором.

Пропозицію внести до порядку денного проект рішення підтримати постанову ВР також з голосу вніс Маринін.

У свою чергу Кернес наголосив, що не є компетенцією Харківської міської ради голосувати за політичні рішення. Крім того, мер підкреслив, що включення питання до порядку денного без розгляду його на комісіях суперечитиме регламенту.