Віце-президент США закликав Україну до реформ і боротьби з корупцією

Про це повідомляє Радіо Свобода.

«Щоб привернути ті інвестиції, як дадуть Україні можливість вижити і розквітнути, запроваджувані нині зміни мають бути справжніми і запроваджуватися надовго. Ці реформи не можуть бути лише на папері. Вони мають бути відчутними для підприємців, для громадянського суспільства і для звичайних громадян на вулиці для того, щоб ці реформи запрацювали»», – сказав він на засіданні Українсько-американського бізнес-форуму у Вашингтоні.

«Понад усе Україна потребує постати проти корупції, яка не дає країні отримати переваги від її величезного людського капіталу», – наголосив Байден.

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Він звернув увагу, що в інтересах США є те, щоб Україна вистояла проти російської агресії і вийшла з неї заможною, демократичною, незалежною і орієнтованою на реформи – «державою, яку не можна підкупити, змусити чи залякати». «Уявіть, який успіх це означатиме для решти Середньої і Східної Європи», – додав він.

Віце-президент США нагадав, що він і президент Барак Обама тісно співпрацюють із європейськими партнерами, щоб санкції проти Росії залишалися чинними, доки вона не виконає цілком і в повному обсязі свої зобов’язання за мінськими домовленостями. Джо Байден наголосив, що найважливішим моментом цих домовленостей є повернення Україні контролю над її міжнародним кордоном до кінця року.

«Росія намагається підірвати стабільність і суверенітет України всіма засобами, якими тільки може, зокрема, й тим, що старається створити умови, щоб довести Україну до економічного колапсу. Власне кажучи, це головне, чого вона хоча. Але ми не можемо допустити, щоб ця стратегія досягла успіху», – заявив віце-президент США.

Як повідомляв УНІАН, прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк у ході інвестиційної конференції Україна - США закликав американський бізнес брати участь у приватизації українських підприємств.