Гройсман: люди чекають від ВР прийняття законів, а не блокування трибуни

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Верховної Ради Володимир Гройсман.

«Серед найважливішого на цьому тижні - розгляд висновку Конституційного суду щодо скасування депутатської і суддівської недоторканості - ще один передбачений регламентом крок, щоб врешті решт встановити принцип рівності усіх перед законом. Завершення розгляду пакету законів щодо реформи правоохоронної системи. Новий закон про місцеві вибори, який врешті-решт має розірвати коло політичної корупції. Зміни до Конституції в частині децентралізації - перше голосування для направлення до Конституційного суду - історичний крок до деузурпації влади і повернення її людям. І ще багато інших важливих рішень», - зазначається в повідомленні.

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Керівник парламенту вважає, що люди чекають від ВР «прийняття законів, які змінюватимуть життя людей сьогодні і на майбутнє», а не блокувань трибуни. «…не палких дискусій зі звинуваченнями один одного, а результативної роботи. За пленарний тиждень парламент може проголосувати біля 40-45 законів і тим самим внести свій вклад в законодавче забезпечення реформ», - написав Гройсман.

Маємо насичений пленарний тиждень. Від Верховної Ради люди чекають прийняття законів, які змінюватимуть життя людей сьог... Posted by Volodymyr Groysman on Monday, July 13, 2015

Раніше УНІАН повідомляв, що спікер Верховної Ради України Володимир Гройсман виключив можливість проведення місцевих виборів на території окупованого проросійськими бойовиками Донбасу в нинішніх умовах.