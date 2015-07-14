Аваков закликає не розв'язувати "метушню", яка послабить Україну на потіху Москві

Про це він написав у своєму блозі на Українській правді.

"Вибухи дільничних у Львові, які "вчасно" подлили масла у вогонь, інформаційні провокації і фальшиві вкидання – це все в одному ряду, у розрахунку на те, що ми, як останні ідіоти, розв'яжемо метушню, що послаблює Україну, на потіху Кремлю", - зазначив міністр.

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"Усім, кого намагаються втягнути у цей конфлікт, варто подумати про головне – і вийти з цього марева. Бандитам і казнокрадам – розслідування і покарання, патріотам – шана. Іншого не дано", - підсумував він.