Аваков закликає не розв'язувати "метушню", яка послабить Україну на потіху Москві
16:06, 14 липня 2015Політика
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Аваков зазначає, що останні події спрямовані на ослаблення України і на потіху Кремлю.
Аваков пов'язує останні фейки, провокації і вибухи / УНІАН
Про це він написав у своєму блозі на Українській правді.
"Вибухи дільничних у Львові, які "вчасно" подлили масла у вогонь, інформаційні провокації і фальшиві вкидання – це все в одному ряду, у розрахунку на те, що ми, як останні ідіоти, розв'яжемо метушню, що послаблює Україну, на потіху Кремлю", - зазначив міністр.
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"Усім, кого намагаються втягнути у цей конфлікт, варто подумати про головне – і вийти з цього марева. Бандитам і казнокрадам – розслідування і покарання, патріотам – шана. Іншого не дано", - підсумував він.
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