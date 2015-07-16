Історик вважає причиною "живучості" України тіньову економіку

Таку думку в колонці для журналу "Новое время" висловив український історик Ярослав Грицак.

"В плюс Україні можна записати той факт, що в нинішній ситуації вона вистояла перед агресією Путіна і російською весною. Моя теза: і українське везіння, і крах російської весни є частиною однієї історії - Україна демонструє дивовижну живучість", - написав він.

На думку Грицака, причин такої живучості дві - тіньова економіка і страх.

Тіньова економіка, рівень якої сягає 60-70%, "є своєрідною подушкою, яка не дозволяє країні впасти в економічний колапс".

Читайте такожІсторик назвав "підводні камені" закону про статус борців за незалежність"Корупція - частина цієї тіні. Вона стала корсетом, який замінює здоровий хребет, і якщо його зняти, країна впаде", - вважає історик.

Також одним з гарантів цілісності України є страх її населення.

"Згідно з дослідженнями, одна з головних мотивацій українців, що спонукає їх до дій, - власна безпека. Люди готові на все заради забезпечення безпеки для себе і близьких, а тому уникають потенційно небезпечних сценаріїв. Наприклад, як з російською весною: прийняти її - означає запросити війну до себе додому", - пише Грицак.

Читайте повністю колонку Ярослава Грицака "Період напіврозпаду" у свіжому номері журналу "Новое время" за 17 липня 2015 року