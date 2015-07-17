Виконуючого обов'язки генконсула РФ оголошено персоною нон грата та вислано з України - СБУ

Як повідомляє прес-служба СБУ, відповідно до ст. 23 Віденської конвенції про консульські зносини МЗС України вручило російській стороні ноту з вимогою терміново залишити територію нашої країни в.о. Генконсула РФ у Одесі.

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Як повідомив Голова СБУ Василь Грицак, рішення прийнято через несумісність його діяльності з дипломатичною, а також за порушення положень вищеназваної конвенції.

Він запевнив, що Служба безпеки продовжить виявляти іноземців, які працюють проти нашої держави, прикриваючись дипломатичним статусом.

На сьогодні російський дипломат залишив межі України.