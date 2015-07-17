Сьогодні ВР планує прийняти рішення про призначення чергових місцевих виборів на 25 жовтня (наживо)

Як передає кореспондент УНІАН, сьогоднішнім порядком денним також передбачено розгляд у першому читанні законопроекту про внесення змін до закону про військово-цивільні адміністрації щодо порядку призначення керівників населених пунктів.

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Розглядатиметься також законопроект, який стосується порядку переміщення товарів до району або з району проведення АТО.

Серед іншого депутати розглянуть законопроект про внесення змін до закону про вищу освіту - щодо Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Також ВР планує включити до порядку денного сесії законопроект про внесення змін до державного бюджету на 2015 рік щодо збільшення видатків для потреб оборони і безпеки.