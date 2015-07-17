Кремль слідом за бойовиками розкритикував поправки до української Конституції

Зокрема, за інформацією прес-служби Кремля, президент Росії Володимир Путін обговорив із членами Радбезу РФ хід реалізації Мінських угод, у тому числі, відбувся "обмін думками" на предмет відповідності поправок до Конституції України положенням цих угод.

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«Разом із поточними питаннями внутрішнього соціально-економічного та зовнішньополітичного порядку денного відбувся обмін думками про хід реалізації Мінських угод, у тому числі на предмет відповідності прийнятих напередодні поправок до Конституції України положенням цих угод», - йдеться в повідомленні.

Водночас у МЗС РФ заявили, що внесений днями до Верховної Ради проект змін до Конституції України в частині, що стосується децентралізації, був підготовлений не лише без участі реальних представників Донецька та Луганська, але й без найменшого врахування «інтересів південного сходу України».

«Цей документ ніяк не співвідноситься з Мінськими домовленостями, де чітко прописані завдання щодо забезпечення на постійній основі особливого статусу Донбасу, децентралізації повноважень відповідно до того переліку, який буквально й достатньо докладно викладено у пункті 11 мінського «Комплексу заходів», вважають у МЗС РФ.

Заявляється, що спроба представити внесення до тексту конституційних поправок до розділу «Перехідні положення» тези «про особливості здійснення місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей» як якесь виконання Києвом своїх мінських зобов'язань «є лише імітацією й не повинно нікого обдурити».

«Це підтверджується зробленою 16 липня 2015 р. президентом Петром Порошенком заявою у Верховній Раді про те, що проект змін до Української Конституцію не передбачає особливого статусу Донбасу», - йдеться в повідомленні.

Раніше проросійські бойовики заявили, що запропоновані президентом України зміни до Конституції України можуть означати вихід із Мінського формату, а також пригрозили ескалацією конфлікту.