Богатирьова звинувачує Тимошенко у брехні й цинізмі

Коментуючи заяву Юлії Тимошенко про продажність парламенту, член фракції Партії Регіонів Раїса Богатирьова звинуватила Тимошенко і її блок в брехні.

"Коли йде роздвоєння свідомості – це лікарі називають шизофренією. Якщо у нас створюється одна більшість з тих самих депутатів - це патріотична національно свідома більшість. Коли переформатувалася більшість з тих самих депутатів, яка хоче відстоювати національні інтереси, то це зовсім інша більшість і парламент стає продажним", - заявила Богатирьова.

Вона також нагадала про заяви Тимошенко щодо намірів продовжити діалог:" Брехня. Цинізм".