Богатирьова звинувачує Тимошенко у брехні й цинізмі
10:43, 20 липня 2006Політика
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Депутатат відреагувала на заяву лідерки БЮТ
Коментуючи заяву Юлії Тимошенко про продажність парламенту, член фракції Партії Регіонів Раїса Богатирьова звинуватила Тимошенко і її блок в брехні.
"Коли йде роздвоєння свідомості – це лікарі називають шизофренією. Якщо у нас створюється одна більшість з тих самих депутатів - це патріотична національно свідома більшість. Коли переформатувалася більшість з тих самих депутатів, яка хоче відстоювати національні інтереси, то це зовсім інша більшість і парламент стає продажним", - заявила Богатирьова.
Вона також нагадала про заяви Тимошенко щодо намірів продовжити діалог:" Брехня. Цинізм".
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