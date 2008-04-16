Тимошенко хоче знати, Косово - це вже норма, чи це унікальний випадок

Україна проводить багатосторонні консультації для вироблення власної позиції щодо Косова.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО журналістам після зустрічі з Президентом Парламентської асамблеї Ради Європи Луїсом Марією де ПУТЧЕМ.

«Ми хотіли б знати, Косово - це вже норма, чи це унікальний випадок», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона також зазначила, що Україна має багато країн-сусідів, які мають проблеми з територіальною цілісністю.

Як повідомляв УНІАН, 17 лютого 2008 року парламент Косова ратифікував декларацію про одностороннє проголошення незалежності краю. Серед країн, які визнали незалежність Косова, - Німеччина, Франція, Латвія, Естонія, Норвегія, Велика Британія, Італія, Польща, Австралія, Афганістан, США, Канада, Туреччина.

Проти визнання незалежності краю виступає, зокрема, Росія.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО 19 лютого заявив, що Україна визначить свою позицію щодо статусу Косова після двосторонніх консультацій зі стратегічними партнерами України – ЄС, Росією, США.

Він зазначив, що Україна виходить з того, що для рішення визнання або невизнання суверенітету для більшості країн ще потрібен час.