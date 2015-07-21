Затримано співробітника прокуратури Київської області за наркоторгівлю – Шокін

Затримано прокурора відділу прокуратури Київської області за наркоторгівлю.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив генпрокурор України Віктор Шокін сьогодні на брифінгу в Києві.

"Дійсно, вчора було затримано прокурора прокуратури Київської області під час наркоторгівлі", - заявив він.

У свою чергу заступник генпрокурора Давид Сакварелідзе на своїй сторінці в соцмережі зазначив, що "вчора ввечері працівниками нашої Генеральної інспекції спільно з СБУ під час збуту частини партії наркотиків (20 грамів речовини на суму 8 тисяч гривень) було затримано прокурора відділу прокуратури Київської області, а також його постачальника".

"Вартість всієї партії оцінюється приблизно в 50 тисяч гривень. Вдалося також виявити місцезнаходження лабораторії, в якій виготовлялися і продавалися наркотики. У ній було виявлено відповідне обладнання та 3 ручні бойові гранати", - додав він.

Читайте такожСБУ припинила діяльність двох груп з контрабанди психотропних речовин

За словами Сакварелідзе наразі і прокурор, і його постачальник затримані. Їм загрожує від 9 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.