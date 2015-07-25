Нардепа Лозового, якого хотіли заарештувати в ГПУ, не випустили за кордон
Нардепа від "Радикальної партії" Андрія Лозового, якого хочуть позбавити недоторканості та заарештувати, не випустили з України.
Про це повідомив лідер РП Олег Ляшко під час дебатів, організованих ГМ "Опора" щодо місцевих виборів, пише Українська правда.
За словами Ляшка, Лозового не випустили з України після внесення подання до парламенту на зняття недоторканності.
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"На прізвище Лозового стоїть "червона картка", - сказав Ляшко.
Також Ляшко висловив сумнів, що в нинішньому вигляді парламент ухвалить зміни до Конституції і ліквідує інститут депутатської недоторканності.
"У мене є сумніви, що буде 300 голосів. Але їх можна знайти, якщо одночасно з цим будуть прийняті закон про ТСК і закон про імпічмент президенту", - зазначив Ляшко.
Як повідомляв УНІАН, генеральний прокурор Віктор Шокін вніс у Верховну Раду подання про притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Лозового.