Нардепа Лозового, якого хотіли заарештувати в ГПУ, не випустили за кордон

Про це повідомив лідер РП Олег Ляшко під час дебатів, організованих ГМ "Опора" щодо місцевих виборів, пише Українська правда.

За словами Ляшка, Лозового не випустили з України після внесення подання до парламенту на зняття недоторканності.

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"На прізвище Лозового стоїть "червона картка", - сказав Ляшко.

Також Ляшко висловив сумнів, що в нинішньому вигляді парламент ухвалить зміни до Конституції і ліквідує інститут депутатської недоторканності.

"У мене є сумніви, що буде 300 голосів. Але їх можна знайти, якщо одночасно з цим будуть прийняті закон про ТСК і закон про імпічмент президенту", - зазначив Ляшко.

Як повідомляв УНІАН, генеральний прокурор Віктор Шокін вніс у Верховну Раду подання про притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата Лозового.