ГПУ хоче арештувати депутата, який збирає підписи за відставку Шокіна

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав народний депутат Борис Філатов. "Шокін подав на зняття депутської недоторканності з Андрія Лозового. Саме того депутата, який збирає підписи за відставку Шокіна. На Лозового подав. Не Вілкула. Не Бакуліна. Не Бойка", - підкреслив він.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні генпрокурор заявив, що вніс у Верховну Раду подання про притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата, члена правлячої коаліції. "Я вніс подання до ВР про притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт народного депутата - члена правлячої коаліції", - заявив Віктор Шокін, не уточнивши прізвища депутата. Проте трохи пізніше ЗМІ повідомили, що мова йде про члена фракції Радикальної Партії Андрія Лозового.