Що таке маніпуляції свободою слова і як вберегти від них вибори в Києві?

Національна комісія з утвердження свободи слова та розвитку інформаційної галузі при Президентові України занепокоєна використанням маніпуляційних медіа-технологій під час виборчої кампанії у столиці.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, про це йшлося сьогодні на засіданні комісії, що відбулось у Секретаріаті Президента. Учасники зустрічі обговорили низку пріоритетних завдань розвитку національної інформаційної сфери.

Окрему увагу під час наради було приділено розгляду підготовленого законопроекту про Систему суспільного мовлення в Україні, який буде передано міжвідомчій робочій групі, створеній Указом Президента 21 лютого 2008 року. Члени Національної комісії висловили зауваження та доповнення до проекту закону та визнали необхідним після остаточного доопрацювання документа провести громадські слухання із залученням широкого кола експертів і журналістських організацій.

Національна комісія висловила застереження щодо використання маніпуляційних медіа-технологій під час столичної виборчих перегонів і закликала Засоби масової інформації та політичні сили дотримуватись європейських виборчих стандартів.

Члени комісії звернулися до Національної ради з питань телебачення та радіомовлення з проханням провести грунтовний моніторинг роботи ЗМІ та дотримання принципу рівності можливостей і реалізації прав громадян на правдиву інформацію.

Під час засідання було розглянуто ситуацію, що склалася в роботі журналістів комунальних ЗМІ, зокрема в Києві та наголошено на недопустимості втручання чиновників в редакційну політику мас-медіа.

Учасники наради також заслухали інформацію голови комісії Тараса ПЕТРІВА про підготовку «Білої книги» з питань свободи слова та розвитку інформаційної галузі України.