Командир роти "ДНР" здався СБУ і закликав соратників скласти зброю (відео)

Колишній прикордонник у березні 2014 року вступив до терористичного угруповання "Восток", де служив командиром роти. У травні 2015 року "Прапорщик" залишив зону бойових дій та виїхав до Самари (РФ), повідомляє прес-служба СБУ.

"Враховуючи бажання повернутися в Україну та готовність здатися в обмін на власну безпеку – йому було запропоновано співпрацю з органами СБ України", - сказано в повідомленні.

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"Прапорщик" звернувся до колишніх соратників з закликом припинити війну, де їх використовують "як гарматне м'ясо".